Escl. Vazquez: «Spero che il Palermo ritrovi la Serie A. Un mio ritorno…»

«Palermo? Non mi ha chiamato nessuno in questo momento. A Palermo sono stato molto bene e apprezzo molto la tifoseria rosanero. Se dovesse arrivare una chiamata la valuterei, ma in questo momento la vedo difficile».

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com da Franco Vazquez, ex trequartista del Palermo accostato dai rumors di mercato ai rosanero nelle ultime settimane.

La categoria e quindi restare in Serie B rappresenterebbe un problema?

«Non importa la categoria quando giochi in una squadra come il Palermo. Parliamo di una città molto bella che vanta una tifoseria sempre molto calda e presente. Al di là della categoria però, in questo momento non credo sia possibile un mio ritorno a Palermo».

Ha già ricevuto delle offerte?

«Sì, ho già ricevuto qualche chiamata, ma non ho ancora deciso. Non ho fretta di farlo. Penso che prenderò una decisione nel giro di due settimane. Venezia? Non ho parlato con mister Stroppa. Un po’ come per il Palermo, al momento si tratta solo di voci».

Sta pensando anche a un possibile ritorno al Belgrano?

«Sì. Come ho sempre sostenuto, poter tornare a vestire la maglia del Belgrano mi farebbe molto piacere».

Spera che in queste due settimane possa arrivare una chiamata del Palermo?

«No, questo magari no. Ciò che spero è che il Palermo possa tornare in Serie A a prescindere da un mio eventuale ritorno. È chiaro che se dovessero chiamarmi, li ascolterò e valuterò la loro offerta».

Vuole mandare un messaggio ai tifosi rosanero?

«Voglio rivolgere il mio saluto a tutta la tifoseria rosanero e auguro loro di finire al meglio la prossima stagione, con la speranza di riconquistare la massima serie».