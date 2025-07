Devis Mangia torna in panchina: è promesso sposo del Team Altamura

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, è ormai imminente l’ufficialità dell’accordo tra il Team Altamura e Devis Mangia, ex tecnico – tra le altre – del Palermo. Le conferme, arrivate dopo le indiscrezioni di ieri sera, parlano di contatti in fase molto avanzata che stanno per concretizzarsi.

Mangia è dunque pronto a rimettersi in gioco: si attende solo la formalizzazione dell’accordo per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in panchina.