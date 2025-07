Il Mattino: “Insigne spinge, vuole l’Avellino”

La maglia numero 10 resterà con ogni probabilità sulle spalle di Raffaele Russo anche in Serie B, ma il direttore sportivo Mario Aiello — su indicazione di Raffaele Biancolino — continua la sua ricerca di profili offensivi di qualità, capaci di accendere il gioco e servire le punte. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un giocatore di fantasia over e uno under, in grado di alternarsi in un campionato lungo e logorante come quello cadetto.

I nomi caldi, secondo quanto riportato da Il Mattino di Avellino, vanno da Giuseppe Sibilli e Gaston Pereiro del Bari, a Roberto Insigne — ex Palermo — fino agli under Simone Pafundi dell’Udinese e Claudio Cassano.

Proprio su due di questi profili è intervenuto il presidente Angelo D’Agostino ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com:

«Insigne è un calciatore che seguiamo. Parliamo di un elemento di qualità che mi piacerebbe vedere con la maglia dell’Avellino. L’aver già indossato questi colori potrebbe essere un vantaggio sia per noi che per lui. Vedremo cosa accadrà, il mercato è solo all’inizio. Lo stesso discorso vale per Pafundi, che è un obiettivo da tempo».

Due trattative che procedono su binari differenti: se per Insigne il ritorno in Irpinia è considerato altamente probabile — tanto che avrebbe già parlato con Biancolino ed espresso la volontà di restare in Campania rinunciando a offerte più remunerative — per Pafundi la strada è in salita. La forte concorrenza, in particolare quella del Palermo, e la preferenza del giocatore per una squadra di Serie A, rendono complicato il suo approdo in biancoverde.

L’eventuale arrivo di entrambi, Insigne e Pafundi, potrebbe inoltre rallentare o compromettere la pista che porta a Claudio Cassano.