Palermo, via alla campagna abbonamenti 2025-2026: prezzi invariati, promo famiglia estesa e sconti fino al 65%

Prezzi invariati, promozioni confermate e nuovi vantaggi per famiglie e universitari. La stagione riparte dal Barbera con un invito chiaro: camminare insieme.

Il Palermo rilancia la sfida alla Serie A con un messaggio chiaro alla sua gente: «Amunì», parola chiave della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026. Una chiamata collettiva, semplice ma potente, per un popolo che non ha mai smesso di crederci. E da lunedì 7 luglio riparte ufficialmente la corsa ai tagliandi per le gare casalinghe al “Renzo Barbera”.

Prezzi bloccati, risparmi fino al 65%

Per la prima volta, i prezzi degli abbonamenti restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Un gesto di attenzione concreta da parte del club, che consente un risparmio che può arrivare fino al 65% rispetto ai prezzi dei biglietti singoli. A conti fatti, ogni abbonato vedrà almeno 7 partite gratuite, che diventano fino a 12 per gli Under 16.

Tutte le date

Dal 7 al 20 luglio: prelazione per i vecchi abbonati (con possibilità di confermare o cambiare posto).

Dal 10 al 20 luglio: vendita libera per i posti non confermati.

Dal 22 luglio al 17 agosto: vendita libera estesa a tutti i posti disponibili.

Dal 5 agosto: attivazione promo UNIPA allo stadio (Torre Nord).

I prezzi nel dettaglio

Rinnovi (abbonati 2024/25):

Centralissima: 1155 € (intero), 925 € (Donna/Over 65), 695 € (Under 16)

Tribuna Centrale: 770 € – 620 € – 465 €

Tribuna Laterale: 550 € – 440 € – 330 €

Gradinata Inferiore: 350 € – 275 € – 200 €

Gradinata Superiore: 275 € – 215 € – 155 €, Under 14: 60 €

Curve: 198 € – 155 € – 135 €

Nuovi abbonati:

Centralissima: 1375 € – 1045 € – 785 €

Tribuna Centrale: 935 € – 715 € – 550 €

Tribuna Laterale: 640 € – 510 € – 400 €

Gradinata Inferiore: 410 € – 330 € – 260 €

Gradinata Superiore: 330 € – 260 € – 200 €, Under 14: 80 €

Curve: 235 € – 185 € – 160 €

Promo UNIPA: il Palermo chiama l’università

Dal 5 agosto, tutti i docenti, studenti e collaboratori dell’Università di Palermo potranno acquistare un abbonamento ai prezzi riservati alla prelazione, anche se non erano abbonati nella passata stagione. Un’apertura al mondo accademico che il club spera possa rafforzare il legame con i giovani.

Famiglia, cuore del progetto

Confermata e allargata anche la promo famiglia: in gradinata superiore, chi acquista almeno un abbonamento intero potrà aggiungere fino a due Under 14 a prezzo ridotto. Una scelta che punta a coinvolgere intere generazioni rosanero.

Prezzi singole partite

Anche per il 2025-26 il Palermo conferma una strategia di convenienza: con i prezzi delle singole partite che vanno da 22 euro (Curve Intero) a 103 euro (Centralissima Intero), l’abbonamento si conferma la scelta più vantaggiosa.

2 euro per la città

Non solo calcio. Per ogni abbonamento sottoscritto, 2 euro verranno devoluti al progetto sociale “Palermo in the Community”, destinato a costruire nuovi campi da calcio nei quartieri più difficili della città. Il primo sorgerà al CEP, ai piedi del murale dedicato a Totò Schillaci.