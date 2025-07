Torino, l’ex rosa Rauti torna dal Vicenza ma può ripartire subito: la Juve Stabia fiuta il colpo

Dopo una stagione da protagonista in Serie C con il Vicenza – 44 presenze e 11 gol – Nicola Rauti ha fatto rientro al Torino per fine prestito, ma il suo futuro sembra ancora lontano dalla maglia granata.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club di Urbano Cairo starebbe valutando per l’attaccante classe 2000 una nuova esperienza in Serie B, campionato che Rauti conosce bene grazie ai precedenti con Sudtirol e SPAL.

Sulle tracce del giocatore di Legnano ci sarebbe la Juve Stabia, neopromossa in Serie B e ora guidata da Ignazio Abate. Un profilo come quello di Rauti – 41 presenze in cadetteria, 112 in Serie C e 19 reti complessive – potrebbe rappresentare un rinforzo importante per l’attacco gialloblù.

Cresciuto nel vivaio del Torino, Rauti ha vestito in carriera anche le maglie di Monza, Palermo e Pescara. Il mercato è aperto e la sua storia potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo.