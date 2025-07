Tuttosport: “Cistana a un passo dal Palermo: il difensore pronto a vestire rosanero. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Dopo l’addio al calcio professionistico delle Rondinelle, il mercato si infiamma: Bisoli a Cesena, Moncini e Verreth al Bari, Cistana richiesto da Inzaghi a Palermo.

Nel giorno in cui il Brescia Calcio sparisce ufficialmente dalla mappa del professionismo, si apre una corsa ai pezzi pregiati della sua rosa. I giocatori, svincolati in seguito ai licenziamenti firmati da Massimo Cellino, diventano oggetto del desiderio sul mercato. Lo raccontano Riccardo Solfo e Cristiano Tognoli in un ampio approfondimento pubblicato oggi su Tuttosport: per ingaggiarli non servono trattative sui cartellini, ma solo trovare l’accordo economico.

Il primo a muoversi è stato il Cesena, che ha chiuso per il simbolo delle Rondinelle, Dimitri Bisoli. Il centrocampista, figlio d’arte, ha firmato un triennale da 300mila euro netti a stagione. Giocherà nella città in cui vive e dove il padre Pierpaolo ha lasciato un segno indelebile con tre promozioni (due in A, una in B). Dopo 313 presenze e nove anni in maglia biancazzurra, Bisoli ha detto no alle offerte di Spezia e Padova, preferendo restare nella sua Cesena.

Nel frattempo, come riportano ancora Solfo e Tognoli su Tuttosport, Moncini, Verreth e Dickmann sono diretti al Bari, mentre Lezzerini e Besaggio hanno un’intesa con il Monza. Il Modena si muove per Adorni, mentre la notizia di giornata riguarda Andrea Cistana, centrale ad un passo dal Palermo, fortemente voluto da Pippo Inzaghi, che l’ha già allenato a Brescia.

Pyythia, Gomez, Baselli: affari in fermento in Serie B

Non solo Cistana. I rosanero, secondo quanto scrive ancora Tuttosport, sarebbero molto vicini anche a Pyythia, rientrato a Bologna dopo il prestito al Sudtirol. Il Padova, invece, è pronto a ufficializzare due nomi di peso: Alejandro “Papu” Gomez e Baselli, affari già anticipati proprio da Tuttosport dieci giorni fa. I due porteranno esperienza nella nuova gestione di Andreoletti, che ha già incassato l’arrivo di Jonathan Silva dal Torino. Ceduto invece il portiere Fortin al Lens per 1,5 milioni: resterà un altro anno in prestito ai veneti.

Gli altri movimenti: Catanzaro, Avellino, Modena e Virtus Entella

Il Catanzaro ha messo sotto contratto Gabriel Alesi, trequartista proveniente dal Milan Futuro. L’Avellino ha ufficializzato Favilli e segue da vicino Gyabuaa (Atalanta, ex Perugia e Pescara), oltre a trattare Coli Saco del Napoli, reduce dal prestito al Bari. Proprio i galletti sono pronti a chiudere con la Roma per Riccardo Pagano con prestito e riscatto.

La Reggiana vuole Andrea Bozzolan, giovane terzino del Milan. Il Modena ha chiuso con Steven Nador, mediano adattabile anche in difesa, svincolato dalla Spal. Infine, Bari e Spezia seguono Emanuele Zuelli della Carrarese.

A completare il quadro, le parole di Andrea Chiappella, neoallenatore della neopromossa Virtus Entella: «So di avere una grande responsabilità, ma mi sento pronto. Vivo questo momento magico con entusiasmo e il giusto equilibrio».

Un mercato in continuo fermento, dunque, con molte squadre pronte a raccogliere ciò che resta della rosa di un Brescia che, come raccontano Solfo e Tognoli su Tuttosport, ha salutato il professionismo lasciando in eredità nomi ambiti e un patrimonio sportivo ancora conteso.