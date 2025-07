Il Secolo: “Il Palermo aspetta Elia, ma lo Spezia è bloccato da un debito con l’agente Branchini”

Lo Spezia si oppone al riconoscimento dell’accordo economico con l’agente Giovanni Branchini, il quale – carte alla mano – rivendica una pendenza relativa a operazioni passate. Il Palermo, completamente estraneo alla vicenda, si tiene fuori e non intende intervenire. Intanto, il direttore sportivo spezzino Melissano continua a ricevere offerte per Elia: nelle ultime ore si sono fatti avanti il Venezia e un club estero che fino ad ora era rimasto alla finestra. Tuttavia, la volontà del giocatore è chiara: vuole Palermo. E, nonostante la vicenda si stia trascinando più del previsto, quella sarà con ogni probabilità la sua prossima destinazione. Ma non senza sofferenza.

Quattro nuovi acquisti da presentare al raduno del 14 luglio: è questo l’obiettivo del ds dello Spezia, Stefano Melissano, impegnato in un calciomercato turbolento, tra trattative, uscite e blocchi imprevisti. Tra i nomi caldi in uscita c’è quello di Salvatore Elia, destinato al Palermo, ma bloccato da una vicenda extracalcistica che coinvolge il club ligure.

L’intreccio Elia: accordo chiuso con il Palermo, ma il contratto non si firma

L’affare tra Spezia e Palermo per Elia sembrava fatto: 1,1 milioni di euro, metà dei quali destinati all’Atalanta (società che detiene una quota del cartellino), con un contratto già definito e visite mediche programmate. Eppure, il trasferimento è congelato.

A impedire la firma è una pendenza economica dello Spezia nei confronti dell’agente Giovanni Branchini, legata a vecchie operazioni (il rinnovo e la cessione di Mbala Nzola alla Fiorentina, ai tempi del ds Macia). Branchini, in possesso della documentazione necessaria, non ha intenzione di sbloccare la situazione finché il club non salderà il debito. Lo Spezia contesta l’obbligo, e il Palermo si trova di fatto bloccato pur non avendo alcuna colpa né voce in capitolo.

Elia vuole Palermo, ma l’attesa logora

Il giocatore ha manifestato chiaramente la volontà di vestire rosanero. Nonostante i contatti da parte del Venezia e di un club straniero, Elia aspetta solo il via libera per sbarcare in Sicilia. Ma finché Spezia e Branchini non chiuderanno il contenzioso, l’affare resta in stand-by.

Il punto sul mercato spezzino

Nel frattempo, Melissano, ds dello Spezia, si muove anche sul fronte cessioni e acquisti. Resta da definire l’uscita di Elia, mentre altre piste — come Beruatto dal Pisa o gli esterni Dickmann e Candela — sono ancora congelate. Sfumata per ora l’operazione Seghetti per ragioni economiche.

Il calciomercato, chiamato per brevità così, continua a essere un ginepraio fatto di carte, promesse e ostacoli imprevisti. Il Palermo osserva e aspetta: Elia arriverà, ma non senza sofferenza.