Il Catania pareggia ad Altamura, Grella attacca gli arbitri: «Persi più di 10 punti per errori evidenti»

Oggi pomeriggio, domenica 23 febbraio, il Catania ha pareggiato 1 a 1 in casa del Team Altamura. Un risultato che ha scatenato la rabbia del Catania attraverso il vicepresidente Vincenzo Grella, che in sala stampa ha puntato il dito contro gli arbitri:

«Abbiamo perso più di 10 punti per errori evidenti che hanno inciso profondamente sul nostro percorso. La rabbia è tanta e parlo anche a nome del presidente Rosario Pelligra, che investe milioni di euro e pretende rispetto. In due anni e mezzo non abbiamo mai commentato gli arbitraggi, ma oggi non possiamo più tacere. Un rigore così netto non fischiato e poi, come se non bastasse, ci buttano fuori un giocatore per un episodio che, se lo rivedete, è assurdo. Dopo la gara l’arbitro ci chiede scusa, ma a noi le scuse servono a poco. Siamo stufi, questo modo di trattare il nostro club non può continuare»