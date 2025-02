Cosenza-Palermo: la standing ovation del “Marulla” a Pohjanpalo

C’è anche la firma di Joel Pohjanpalo nel 3 a 0 odierno del Palermo rifilato al Cosenza. Il bomber finlandese ha messo a segno il suo secondo gol consecutivo con la maglia rosanero, permettendo alla squadra allenata di Alessio Dionisi di chiudere la partita e di battere la formazione calabrese. Le sue giocate, però, non sono passate inosservate ai tifosi cosentini presenti oggi allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”: al momento della sostituzione, avvenuta all’89’ per far entrare Di Francesco, Pohjanpalo è uscito tra gli applausi. Un gesto di grande rispetto che non può che essere apprezzato dall’ex Venezia, il quale, a sua volta, ha ricambiato la standing ovation applaudendo il pubblico-

