Serie A: Cagliari sconfitto 1 a 0 dalla Juventus. La classifica aggiornata

La Juventus vince a Cagliari ed entra in zona Champions League. Si conclude sul risultato di 0-1 il match della 26esima giornata di Serie A, deciso dalla rete di Dusan Vlahovic al 12′ del primo tempo. Vittoria importantissima per i bianconeri che scavalcano la Lazio e vanno al quarto posto, mentre i sardi non riescono a conquistare punti preziosi per la salvezza. Partita subito in salita per i padroni di casa dopo la rete dell’ex Fiorentina, che permette alla formazione di Thiago Motta di acquisire fiducia e di essere molto propositiva per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Cagliari prova a reagire, ma la conclusione di Adopo è debole per impensierire Di Gregorio. Subito dopo, Vlahovic ha l’opportunità per chiudere la gara ma a tu per tu con Caprile si fa ipnotizzare dall’ex Napoli. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria della Juventus.

CLASSIFICA

Inter – 57 punti

Napoli – 56 punti

Atalanta – 54 punti

Juventus – 49 punti

Lazio – 47 punti

Fiorentina – 42 punti

Milan – 41 punti

Bologna – 41 punti

Roma – 37 punti

Udinese – 36 punti

Torino – 31 punti

Genoa – 30 punti

Como – 28 punti

Verona – 26 punti

Cagliari – 25 punti

Lecce – 25 punti

Parma – 23 punti

Empoli – 21 punti

Venezia – 17 punti

Monza – 14 punti