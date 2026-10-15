Giornale di Sicilia: “Palermo, bagno di folla alla Rinascente per i quattro rosanero. Gabrielloni a rischio per Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
palermo padova 2-1 (18) gabrielloni

Un pomeriggio all’insegna dell’entusiasmo e della passione rosanero. Circa 400 tifosi del Palermo hanno affollato ieri la Rinascente di via Roma per il Meet&Greet che ha visto protagonisti Fortin, Vavassori, Estevez e Bozzolan. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sostenitori di tutte le età hanno partecipato all’iniziativa, tra fotografie, autografi e sorrisi, confermando ancora una volta il forte legame tra la squadra e la città.

Particolare attenzione è stata riservata a Vavassori, tra i protagonisti più apprezzati dai presenti. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, le maglie del classe 2005 sono state tra le più acquistate durante l’evento. Il giovane calciatore, una delle sorprese più positive di questo avvio di campionato, ha già conquistato l’affetto dei sostenitori, che lo considerano una delle stelle del presente e del futuro rosanero.


Il Meet&Greet rappresenta soltanto l’ultimo degli appuntamenti organizzati periodicamente dalla società per avvicinare i calciatori ai propri tifosi. Il Giornale di Sicilia, attraverso il racconto di Salvatore Orifici, sottolinea il successo di queste iniziative, capaci di richiamare numerosi sostenitori desiderosi di incontrare i protagonisti della stagione.

L’evento arriva inoltre in una settimana importante per il Palermo, atteso sabato dalla complicata trasferta contro il Mantova. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in vista della sfida saranno da valutare anche le condizioni di Gabrielloni, che potrebbe essere costretto a saltare la partita.

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