Corriere dello Sport: “Palermo, Barba e Magnani verso il forfait a Mantova. Torna il ballottaggio Fortin-Perin”

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della trasferta contro il Mantova, ma dall’infermeria non arrivano segnali incoraggianti. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sembrano infatti da escludere i recuperi di Federico Barba e Giangiacomo Magnani, entrambi alle prese con problemi muscolari che li avevano già condizionati nello scorso fine settimana.

Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, la squadra ha svolto finora soltanto allenamenti interlocutori, senza particolari novità sul fronte degli indisponibili. In difesa, Filippo Inzaghi può comunque contare su Peda come alternativa nel ruolo di centrale.





Resta invece aperta la questione portiere. Il Corriere dello Sport, nell’analisi di Paolo Vannini, evidenzia come sia tornato d’attualità il ballottaggio tra Fortin e Perin. Quest’ultimo è appena guarito e sta ancora gestendo il proprio lavoro durante le sedute settimanali.

Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le condizioni dei giocatori saranno dunque un elemento da valutare in vista della sfida di sabato, con particolare attenzione alla scelta tra i pali e alle alternative disponibili nel reparto arretrato.