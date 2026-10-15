Corriere dello Sport: «Palermo, a Mantova la prova della verità. Inzaghi si affida ai suoi leader per difendere il primato»

Il Palermo si prepara alla sfida al vertice contro il Mantova, un appuntamento che potrebbe rappresentare un passaggio importante nella corsa alla promozione. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la formazione di Filippo Inzaghi sarà chiamata non soltanto a difendere il primo posto in classifica, ma anche a dimostrare di aver superato uno dei principali limiti della passata stagione: le difficoltà negli scontri diretti.

Il Mantova aveva già mostrato le proprie qualità durante l’estate, eliminando la Lazio in Coppa Italia e mettendo in difficoltà il Palermo nella successiva sfida del Barbera. In quell’occasione, la squadra di Francesco Modesto era riuscita a rimontare fino al 2-2, prima di arrendersi nel finale. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia come il confronto di sabato al Martelli avrà un doppio valore per i rosanero: una sconfitta comporterebbe infatti il sorpasso in classifica da parte dei lombardi.





Nella scorsa stagione il Palermo non era riuscito a battere nessuna delle dirette concorrenti per la Serie A, raccogliendo soltanto pareggi sofferti. La trasferta di Mantova diventa quindi un’occasione per verificare la crescita della squadra sotto il profilo della personalità e della capacità di affrontare gli appuntamenti più delicati. Per Inzaghi, inoltre, il Martelli richiama il ricordo del pareggio per 1-1 della passata stagione, con il gol di Marras al 95′ dopo una partita dominata e l’espulsione del tecnico per un’incomprensione con l’arbitro palermitano Mucera.

Il peso dei leader potrebbe fare la differenza. Come analizza Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo attuale sembra più strutturato soprattutto sul piano caratteriale. Un segnale è arrivato dalla rete del pareggio contro l’Empoli, costruita grazie al contributo di alcuni degli uomini più rappresentativi della squadra. Dopo il palo colpito da Johnsen, Bani ha recuperato il pallone anticipando l’avversario e dando il via all’azione. Segre ha poi liberato il capitano sulla destra, consentendogli di servire un cross rasoterra trasformato in gol da Pohjanpalo.

Per l’attaccante finlandese si è trattato anche della fine di un digiuno in trasferta che durava da sette mesi, dall’ultima rete realizzata a Carrara. Un segnale importante per Inzaghi, che punta sulla qualità e sulla forza mentale dei suoi giocatori più esperti.

Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà proprio la capacità dei leader di trascinare il gruppo a rappresentare una delle chiavi della sfida contro il Mantova. Il Palermo dovrà dimostrare sul campo di aver acquisito quella continuità indispensabile per difendere il primato e alimentare le proprie ambizioni di promozione.