Giornale di Sicilia: “C’è il pericolo Ruocco. Bani e soci pronti a fermarlo”

Il Palermo si prepara alla delicata trasferta contro il Mantova, una sfida che metterà alla prova soprattutto la tenuta difensiva della squadra di Filippo Inzaghi. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il principale pericolo per i rosanero sarà Ruocco, protagonista di un avvio di stagione straordinario, con sette partite a segno sulle otto disputate, compresa quella di Coppa Italia al Barbera.

Il Mantova di Francesco Modesto vanta attualmente il secondo miglior attacco della Serie B, con 13 reti realizzate, cinque delle quali portano proprio la firma di Ruocco. Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il compito di limitarne la pericolosità potrebbe ricadere soprattutto su Bani, capitano e punto di riferimento tecnico ed emotivo della retroguardia rosanero. La sua esperienza e la capacità di leggere le situazioni di gioco potrebbero rivelarsi decisive per contenere l’attaccante ex Torres.





Il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro ha modificato gli equilibri del reparto arretrato. Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Alessandro Arena, sottolinea come Bani sia passato da una marcatura prevalentemente a uomo sui centravanti avversari, particolarmente efficace nella stagione 2025/26, a una gestione condivisa con Ceccaroni dei duelli, delle marcature e della fase di non possesso.

Nella sfida di Coppa Italia contro il Mantova, Ruocco era entrato all’inizio della ripresa, trovando il gol dopo appena sette minuti. Bani, invece, era rimasto in panchina per tutta la partita, mentre Peda e Barba avevano incontrato alcune difficoltà nel contenere l’attaccante lombardo. Sabato il contesto sarà differente, con Inzaghi pronto ad affidarsi a una coppia centrale diversa.

Dopo l’incrocio di Coppa Italia, Ruocco ha giocato altre quattro partite, andando a segno in tre occasioni, con l’unica eccezione rappresentata dalla gara interna contro il Pisa. Le sue prestazioni hanno contribuito alla crescita del Mantova, che arriverà allo scontro diretto con grande entusiasmo e con il sostegno di un Martelli tutto esaurito.

Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche il Palermo sta vivendo un momento positivo, ma una prestazione difensiva convincente nel primo confronto diretto di alta classifica rappresenterebbe un segnale importante. Per Bani e compagni sarà l’occasione di dimostrare i progressi del reparto e rafforzare le ambizioni di promozione.