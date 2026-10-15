Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, sfida al vertice tra Inzaghi e Modesto. Il maestro delle promozioni contro l’ex rosanero”

Primo posto per il Palermo, secondo per il Mantova e appena due punti di distanza tra le due squadre. La sfida di sabato allo stadio Martelli mette in palio punti pesanti nella corsa alla Serie A, ma rappresenta anche un confronto tra due allenatori con percorsi ed esperienze differenti. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, da una parte ci sarà Filippo Inzaghi, tecnico abituato alle promozioni, dall’altra Francesco Modesto, ex calciatore rosanero che sta costruendo il proprio percorso in panchina.

Inzaghi, 53 anni, conosce bene le difficoltà della Serie B. Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda le due promozioni in Serie A conquistate dal tecnico: la prima con il Benevento nella stagione 2019/20, chiusa con numeri da record, e la seconda con il Pisa nel 2024/25, riportando i toscani nella massima serie dopo 34 anni. Nel suo percorso anche la promozione in Serie B ottenuta con il Venezia nel 2016/17. Adesso Superpippo vuole mettere la propria esperienza al servizio del Palermo, con l’obiettivo di riportare il club rosanero in Serie A.





Dall’altra parte ci sarà Modesto, 44 anni, protagonista di un percorso di crescita sulla panchina del Mantova. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’ex giocatore del Palermo è arrivato alla guida dei lombardi nel dicembre 2025, subentrando a Possanzini con la squadra al terzultimo posto. Da quel momento è riuscito a risollevare la formazione biancorossa, conducendola fino alla nona posizione finale, a ridosso della zona playoff. Il secondo posto attuale, a due lunghezze dai rosanero, rappresenta la conferma del lavoro avviato nella seconda parte della passata stagione.

Le due formazioni si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia. Il Mantova, dopo aver eliminato la Lazio all’Olimpico con un successo per 2-0, si è arreso al Palermo al Renzo Barbera con il risultato di 5-2. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Inzaghi di conquistare il passaggio agli ottavi di finale, ma che non rappresenta una garanzia in vista del confronto di campionato.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sabato le condizioni saranno differenti e la posta in palio particolarmente importante. Per il Palermo si tratterà di un esame di maturità per confermare il primato, mentre il Mantova avrà l’occasione di dimostrare che il secondo posto non è soltanto un risultato momentaneo. Al Martelli sarà dunque sfida tra l’esperienza di Inzaghi e l’ambizione di Modesto, con la vetta della classifica sullo sfondo.