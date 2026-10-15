Gazzetta dello Sport: “Mantova-Palermo, Martelli tutto esaurito: attesi 11.200 spettatori. Record di affluenza”

Sarà un Martelli tutto esaurito a fare da cornice alla sfida al vertice tra Mantova e Palermo, in programma sabato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono attesi 11.200 spettatori per una partita che metterà in palio il primato in classifica.

Grande partecipazione anche da parte dei sostenitori rosanero. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, saranno 946 i tifosi del Palermo presenti nel settore ospiti, ai quali si aggiungeranno numerosi siciliani residenti al Nord che hanno acquistato biglietti negli altri settori dello stadio.





L’attesa per l’incontro è dunque altissima. La Gazzetta dello Sport sottolinea come per il Mantova si tratti di un vero e proprio record di affluenza nelle ultime quattro stagioni, a conferma dell’entusiasmo che accompagna la formazione lombarda.

Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, il tutto esaurito del Martelli farà da scenario a una sfida particolarmente importante per la vetta della classifica, con il Palermo che potrà contare anche sul sostegno dei tanti tifosi rosanero presenti sugli spalti.