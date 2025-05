Giornale di Sicilia: “Palermo, questione allenatore in stand-by. Dionisi verso il Modena”

Le valutazioni sul futuro della panchina del Palermo proseguono senza sosta, ma servirà ancora qualche giorno per arrivare a una decisione definitiva. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero procede con cautela: il contesto è dinamico, molti tecnici sono appena usciti da stagioni impegnative, mentre altri sono ancora protagonisti nei playoff di Serie B.

In questo scenario in evoluzione – segnato da un potenziale domino tra Serie A e B – il Palermo osserva e riflette. Tra i nomi più seguiti c’è Paolo Vanoli, destinato a separarsi dal Torino. Il club rosanero è pronto a inserirsi, nel caso si aprissero spiragli concreti. Restano in corsa anche Alberto Gilardino, con cui ci sono stati contatti già avviati, e Filippo Inzaghi, il cui futuro sarà più chiaro dopo l’incontro con il Pisa.

Secondo Radicini, non vanno escluse nemmeno le alternative rappresentate da Luca D’Angelo e Giovanni Stroppa, impegnati rispettivamente con Spezia e Cremonese nei playoff promozione. Le loro posizioni saranno valutate alla luce dei risultati finali.

Nel frattempo resta da definire anche la posizione di Alessio Dionisi, in attesa di una risoluzione contrattuale o di un eventuale esonero. Su di lui – riferisce ancora il Giornale di Sicilia – si registra un forte interesse del Modena.

Il Palermo, dunque, continua a muoversi con discrezione ma determinazione. La scelta del nuovo allenatore sarà fondamentale per impostare le basi della stagione 2025/26 e rilanciare le ambizioni rosanero.