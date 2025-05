Giornale di Sicilia: “Palermo, Gomes davanti ad un bivio”

Il cuore del centrocampo del Palermo continua a battere attorno a Claudio Gomes. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista francese, classe 2000, rappresenta uno dei simboli della crescita rosanero dall’arrivo del City Football Group. Arrivato nell’estate del 2022 direttamente dal Manchester City, ha saputo conquistare spazio e importanza, diventando uno degli elementi più preziosi nella mediana rosanero.

Nonostante non sia un regista classico, Gomes ha saputo interpretare quel ruolo con efficacia, dimostrando qualità come rapidità, intelligenza tattica e padronanza degli spazi stretti. Nell’ultima stagione, sottolinea Radicini, è stato uno dei punti fermi del Palermo, mettendo a segno anche i suoi primi due gol in maglia rosanero (contro Reggiana e Cremonese).

Verso quota 100 presenze, ma con lo sguardo rivolto al futuro

Con 98 presenze ufficiali al suo attivo, Gomes è a un passo da un traguardo simbolico. Ma il suo futuro, come evidenziato nel Giornale di Sicilia, è ancora da definire. Legato al club fino al 2027, il francese potrebbe valutare offerte da club di livello superiore, specie dall’estero, pur non escludendo l’interesse di società italiane.

La decisione finale dipenderà da molteplici fattori, a partire dall’identità del nuovo allenatore, ancora da definire. Il ds Carlo Osti, insieme al tecnico che verrà, avrà il compito di stabilire se Gomes sarà ancora al centro del progetto. Un ruolo che il giocatore ha meritato sul campo, ma che potrebbe trovare nuovi contesti di crescita altrove.

Radicini conclude osservando come il prossimo capitolo della carriera di Gomes verrà scritto solo dopo un’attenta valutazione condivisa tra club, tecnico e entourage del calciatore. Rimanere a Palermo per inseguire il sogno della Serie A, oppure accettare una nuova sfida? La risposta arriverà nelle prossime settimane.