Gazzetta dello Sport: “Sudtirol-Palermo 0-1. Le pagelle”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha stilato le pagelle del match vinto dal Palermo contro il Sudtirol.

La vittoria del Palermo a Bolzano rappresenta un importante traguardo per il club, assicurandosi il sesto posto e tenendo a bada la Sampdoria nella corsa per una posizione favorevole nei playoff. Il gol di Diakité ha determinato l’esito della partita, riflettendo la determinazione del Palermo di andare a caccia dei tre punti, anche contro un Sudtirol combattivo che ha cercato di fare bella figura davanti ai propri tifosi.

Questa vittoria non solo ha permesso al Palermo di chiudere il campionato con un risultato positivo, ma ha anche dato alla squadra il vantaggio di giocare in casa la prima sfida dei playoff contro la Sampdoria, con due risultati su tre a disposizione (pareggio o vittoria) per passare al turno successivo. Questo fattore campo, unito alla motivazione derivante da una vittoria esterna decisiva, potrebbe essere cruciale per il Palermo nell’affrontare e superare gli ostacoli dei playoff.