Gazzetta dello Sport: “Missione compiuta: il Palermo è sesto, la firma è di Diakité”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara vinta dal Palermo contro il Sudtirol.

Il Palermo espugna Bolzano e centra l’obiettivo del sesto posto respingendo la rincorsa della Sampdoria. Un gol di Diakité prima della metà della ripresa decide una gara che gli ospiti hanno provato a vincere più del Sudtirol, comunque mai domo e voglioso di ben figurare davanti al proprio pubblico, permettendo ai siciliani di tirare un sospiro di sollievo e soprattutto regalando il vantaggio del fattore campo e dei due risultati nella sfida contro i blucerchiati della prossima settimana.

In una cornice di festa – tutto esaurito al Druso dopo la salvezza ottenuta – la gara è stata piacevole, più intensa nella ripresa, quando gli ospiti hanno spinto fino al vantaggio, viste le notizie che provenivano da Catanzaro.

Alla fine la differenza l’ha fatta un episodio su calcio da fermo, in cui Diakité ha raccolto un pallone vagante ben calciato da Insigne dalla bandierina. Buona la rea-

zione del Sùdtirol che si è fatto pericoloso nel finale di gara con Casiraghi dopo aver stentato per tutta la gara a produrre tiri in porta verso la porta avversaria.