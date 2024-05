Tuttosport: “Il Palermo c’è. Primo acuto con Mignani”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Sudtirol.

Il Palermo ha raggiunto un importante traguardo vincendo per 1-0 contro il Sudtirol a Bolzano, un risultato che ha assicurato la sesta posizione in classifica. Questa vittoria mette i siciliani in una posizione favorevole per i playoff, dove affronteranno la Sampdoria in una gara unica al “Barbera”. La partita, programmata per il 17 maggio alle 20:30, offrirà al Palermo il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per avanzare alla semifinale.

Il match a Bolzano ha mostrato un Sudtirol aggressivo nei primi minuti, con Merkaj che ha sfiorato la rete con un tiro potente. Il Palermo ha risposto con determinazione, specialmente attraverso Ranocchia, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Un episodio chiave è stato un rigore reclamato dal Palermo per un fallo su Nedelcearu, che tuttavia non è stato concesso dopo il check del VAR, gestito dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi.

La partita ha continuato a essere combattuta nel secondo tempo, ma l’urgenza si è fatta sentire quando le notizie dal campo di Catanzaro hanno rivelato che la Sampdoria stava vincendo 3-1. Questo ha spinto il Palermo a intensificare gli sforzi, culminati con il gol di Diakité. Il difensore ha trasformato un assist fortuito di Segre in un gol decisivo, il suo primo in maglia rosanero e il quarto stagionale in Serie B.

Nel finale, Brunori ha cercato di consolidare ulteriormente il vantaggio con una finezza tecnica, mentre l’ingresso in campo di Vinetot, emozionato per l’addio al club dopo sette anni, ha aggiunto un tocco emotivo alla partita. Nonostante un tentativo tardivo di Masiello di impensierire il Palermo, la squadra siciliana ha gestito bene le fasi finali, chiudendo il match con una vittoria significativa che ora li porta ai playoff con rinnovato ottimismo e spirito combattivo.