Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, lungo stop per l’ex Palermo Di Francesco”

Brutta notizia per il Catanzaro e per Federico Di Francesco, ex esterno del Palermo, che dovrà restare fermo tra i 30 e i 40 giorni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione incompleta del menisco del ginocchio destro, rimediata durante un allenamento.

L’entità dell’infortunio è stata confermata dalla risonanza magnetica, e nei prossimi giorni l’attaccante giallorosso verrà sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Un duro colpo per il Catanzaro, che perde uno dei suoi uomini più esperti e talentuosi proprio nel pieno della stagione. La Gazzetta dello Sport sottolinea che i tempi di recupero completi verranno stabiliti solo dopo l’operazione, ma la speranza è di rivedere Di Francesco in campo prima della fine dell’anno.