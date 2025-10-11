Gazzetta dello Sport: “Modena a Palermo, test verità. Sottil vuole capire se è davvero grande”

Sarà il Barbera il teatro del primo vero test verità per il Modena di Andrea Sottil. Come sottolinea Paolo Reggianini sulla Gazzetta dello Sport, la capolista arriva all’appuntamento con il Palermo dopo un avvio brillante, ma finora caratterizzato da sfide contro avversarie di seconda fascia.

Il calendario, scrive la Gazzetta dello Sport, ha riservato ai gialloblù ben cinque gare su sette contro squadre collocate nella parte destra della classifica. Non avversari deboli, ma formazioni alle prese con qualche difficoltà di rodaggio, che il Modena ha saputo sfruttare al meglio grazie a una condizione fisica eccellente e a un’intesa di squadra sorprendente, considerando i tanti volti nuovi. L’ultimo undici schierato da Sottil, infatti, contava ben otto giocatori diversi rispetto alla scorsa stagione.

Il confronto di Palermo metterà di fronte le due migliori difese del campionato, con soli tre gol subiti a testa. Tuttavia, osserva ancora Reggianini sulla Gazzetta dello Sport, il percorso dei rosanero è stato più impegnativo: sei punti ottenuti contro squadre di alta classifica come Venezia, Cesena, Südtirol e Frosinone.

Il Modena, dal canto suo, ha fatto il proprio dovere da squadra ambiziosa, battendo avversarie come Sampdoria, Bari, Mantova, Pescara ed Entella, e pareggiando soltanto contro Avellino e Carrarese, entrambe in zona playoff.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Sottil punta a capire a che punto sia arrivata la crescita dei suoi, consapevole che, a prescindere dall’esito, il match del Barbera non comprometterà l’ottimo inizio di stagione, che nessuno in città aveva immaginato così positivo.