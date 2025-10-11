Inzaghi: «La mia Champions è a Palermo. Qui voglio restare e divertirmi»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha ribadito il suo legame profondo con Palermo e la voglia di costruire qualcosa di duraturo in rosanero.

Alla domanda se un giorno si vedrebbe in Premier League, il tecnico ha risposto con la consueta sincerità: «Vorrei solo continuare a divertirmi. Ho una bella famiglia, sono gratificato da quello che ho. E dal sapere che i giocatori mi stimano e li ho fatti crescere».

Inzaghi, intervistato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto: «L’Inghilterra è un calcio importantissimo, ma la mia Champions è a Palermo».

Infine, con una battuta sul futuro, ha chiuso: «In Arabia come mio fratello? No dai, basta traslochi!».

Inzaghi: «Pohjanpalo è un esempio. Vorrei essere il Gasperini del Palermo» 

Inzaghi: «Brunori è un capitano vero, anche quando non gioca trascina tutti» 

Inzaghi: «Con Stroppa è sfida aperta. Il Palermo è sempre favorito, ma non corriamo…» 

Inzaghi: «A Palermo un milione di tifosi, vivo in centro per respirare la città»

Ultimissime

Inzaghi: «A Palermo per costruire, non per convenienza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025

Repubblica: “Gomis scaccia gli incubi, rieccolo in campo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, lungo stop per l’ex Palermo Di Francesco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025

Gazzetta dello Sport: “Modena a Palermo, test verità. Sottil vuole capire se è davvero grande”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025

Inzaghi: «La mia Champions è a Palermo. Qui voglio restare e divertirmi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2025