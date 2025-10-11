Inzaghi: «La mia Champions è a Palermo. Qui voglio restare e divertirmi»

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha ribadito il suo legame profondo con Palermo e la voglia di costruire qualcosa di duraturo in rosanero.

Alla domanda se un giorno si vedrebbe in Premier League, il tecnico ha risposto con la consueta sincerità: «Vorrei solo continuare a divertirmi. Ho una bella famiglia, sono gratificato da quello che ho. E dal sapere che i giocatori mi stimano e li ho fatti crescere».

Inzaghi, intervistato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto: «L’Inghilterra è un calcio importantissimo, ma la mia Champions è a Palermo».

Infine, con una battuta sul futuro, ha chiuso: «In Arabia come mio fratello? No dai, basta traslochi!».

