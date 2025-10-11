Inzaghi: «A Palermo un milione di tifosi, vivo in centro per respirare la città»

«Filippo Inzaghi è come un accendino: un clic e l’entusiasmo si accende. Ovunque vada ad allenare. È stato così anche a Palermo. Poi di solito vince». Così apre Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, raccontando il momento del tecnico rosanero, capace di riaccendere la passione di un’intera città.

Alla Gazzetta dello Sport, Inzaghi spiega: «Sì, e lo confesso: ci punto anche per far capire ai giocatori perché succedono queste cose. Per la credibilità che ha una persona, al di là dei risultati. Qui se lotti e combatti arrivano in 30 mila a sostenerti».

Sul suo impatto con la città: «Molto bello, conosco il Sud. E qui ci sono un milione di tifosi».

Il tecnico del Palermo aggiunge: «Scelgo sempre di vivere in centro, è giusto che un allenatore respiri la città. Nei momenti negativi ho sempre entusiasmo dalla gente e questo mi ricarica. Capiterà anche qui, anche se spero solo poche volte…».

In vista del big match con il Modena, Inzaghi sottolinea alla Gazzetta dello Sport: «Quasi 22 mila già sicuri… Fantastico! È un sostegno che abbiamo avuto a scatola chiusa e ce lo dobbiamo meritare».

Poi un pensiero sull’amico e collega: «Con Sottil che rapporto ha? Abbiamo giocato insieme all’Atalanta: nelle partitelle preferivo stare… in squadra con lui. Poi ci siamo affrontati tante volte e siamo rimasti in contatto».

Infine, uno sguardo agli avversari per la Serie A: «Il Venezia davanti a tutti, poi il Monza. Mi aspetto che escano altri, dall’Empoli allo Spezia».