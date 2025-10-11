Giornale di Sicilia: “Spinta, cross e assist: Augello fa volare i rosanero”

Nel Palermo di Filippo Inzaghi c’è un nome che sta conquistando tutti: Tommaso Augello. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno sinistro rosanero ha riportato entusiasmo e qualità in un ruolo storicamente delicato, facendo rivivere ai tifosi i tempi d’oro di Grosso e Balzaretti.

Bastate poche settimane per farne un titolare inamovibile: due assist, una partecipazione attiva a quattro reti stagionali tra campionato e Coppa Italia, e una continuità che lo ha reso un pilastro della squadra. Inzaghi lo ha sempre schierato dal primo minuto, anche quando non era al meglio, come nella sfida col Venezia.

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, i numeri parlano chiaro: 27 palloni giocati nell’area avversaria (nessuno come lui in Serie B), 18 cross, 9 passaggi chiave, 40 traversoni totali (quinto nel torneo) e 14 passaggi decisivi (quarto assoluto). Contro lo Spezia, in 70 minuti, è stato il migliore per cross riusciti (4) e dribbling completati (3).

L’ex Cagliari ha già lasciato il segno nei gol di Peda e Bani in Coppa e campionato, e ha costruito con Le Douaron e Gomes due azioni decisive contro il Bari. La sua spinta costante ha riportato fiducia e fantasia sulla corsia mancina.

Nel pomeriggio di ieri, come riporta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Augello ha condiviso con Le Douaron un momento di festa con i tifosi allo store del Barbera: oltre 400 presenti, tra selfie, autografi e sorrisi. In fila già dalla mattina, famiglie, bambini e adulti hanno atteso di incontrare i loro beniamini, segno di una città che respira entusiasmo e attende con ansia la sfida con il Modena.

A poche ore dall’apertura della prevendita, il dato parla chiaro: 21.854 biglietti già venduti, e il sogno del sold out è sempre più vicino.

Nel frattempo, come riportato dal Giornale di Sicilia, la Lega B ha ufficializzato il calendario delle ultime sei partite del 2025:

22 novembre: Virtus Entella–Palermo (ore 15)

29 novembre: Palermo–Carrarese (ore 19.30)

7 dicembre: Empoli–Palermo (ore 17.15)

12 dicembre: Palermo–Sampdoria (ore 20.30)

20 dicembre: Avellino–Palermo (ore 17.15)

27 dicembre: Palermo–Padova (ore 17.15)

Un finale d’anno fitto e affascinante, con un Barbera che promette ancora una volta il tutto esaurito.