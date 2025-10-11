Inzaghi: «Brunori è un capitano vero, anche quando non gioca trascina tutti»

Prosegue l’intervista esclusiva di Filippo Inzaghi alla Gazzetta dello Sport, dove il tecnico rosanero racconta il valore della rosa, la forza del gruppo e il ruolo del suo capitano.

«Lo possiamo diventare la squadra più forte. In più abbiamo i tifosi e loro ci spingono a diventarlo», spiega Inzaghi al quotidiano milanese, sottolineando il legame speciale con il pubblico del Barbera.

Il tecnico del Palermo, intervistato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, ha tracciato anche un parallelo con la sua esperienza a Pisa: «Sarà più difficile vincere. L’anno scorso non eravamo favoriti e quando gli altri si sono accorti di noi era tardi. Quest’anno siamo favoriti, ma non vince chi spende, bensì chi corre e ha un’anima».

La vittoria di La Spezia, secondo Inzaghi, è un segnale importante: «Sono questi i segnali più belli. Qui ci sono ragazzi come Peda, Vasic e Corona: li volevano tutti ma io ho detto di tenerli».

E sul suo capitano Brunori, Inzaghi si mostra fiducioso: «Gli hanno annullato due gol, sta facendo bene. Sa che devo scegliere i titolari, ma è un capitano vero e quando non gioca trascina la squadra. Capitava anche a me di star fuori». Poi aggiunge con un sorriso: «Se uno sta fuori e non rosica, non deve fare questo mestiere».

Ancora una volta, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la forza del Palermo di Inzaghi sta nell’identità, nella fame e nella compattezza del gruppo.

