Repubblica: “Gomis scaccia gli incubi, rieccolo in campo”

Il mantra è semplice e potente: «non arrendersi mai». E Alfred Gomis lo incarna alla perfezione. Dopo mesi difficili, il portiere del Palermo è tornato ad allenarsi regolarmente a Torretta con il gruppo, pronto a riprendersi il suo posto tra i protagonisti della corsa verso la Serie A che il City Football Group sogna di regalare alla città.

Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Gomis ha completato l’intero allenamento con i compagni, lasciando intravedere sensazioni positive in vista del suo rientro. L’affidabilità di Joronen, tuttavia, imporrà a Inzaghi valutazioni attente nella gestione dei due portieri in un campionato lungo e logorante come quello di Serie B.

Il cammino del senegalese, sottolinea la Repubblica Palermo, è stato finora un concentrato di sfortuna. Arrivato il 6 luglio 2024 come titolare designato, ha dovuto affrontare una serie di guai fisici che ne hanno frenato la carriera in rosanero. Dopo un promettente precampionato e il rigore parato a Man nel successo in Coppa Italia contro il Parma, l’infortunio al tendine rotuleo nel match inaugurale contro il Brescia mise fine alla sua stagione.

Dopo quasi un anno di riabilitazione, Gomis sembrava pronto a rientrare nell’estate 2025, ma un nuovo infortunio — la frattura del radio del braccio — durante l’amichevole con il Manchester City ha costretto il Palermo a correre nuovamente ai ripari. Eppure, il portiere non ha mai smesso di lottare: «Ho iniziato il percorso riabilitativo con la volontà, la dedizione e il sorriso che mi hanno sempre accompagnato. Tornerò prestissimo», dichiarò allora.

Ora, come scrive ancora Geraci su la Repubblica Palermo, Gomis è pronto a ricominciare da dove aveva lasciato: con la stessa determinazione e la speranza di concludere la carriera nel migliore dei modi. A trentadue anni, punta a dimostrare di non essere “di cristallo” e di poter ancora fare la differenza. Dopo la sosta, lo attendono settimane intense e decisive, ma lui è pronto: l’obiettivo è la Serie A, insieme a Inzaghi e ai suoi compagni.