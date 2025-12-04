Frosinone, Alvini accende l’entusiasmo: «Giusto che i tifosi sognino, noi daremo il massimo»

Durante la cena di Natale del Frosinone Club, il tecnico giallazzurro Massimiliano Alvini ha parlato con orgoglio dell’atmosfera che si respira attorno alla squadra. “È bello essere qui con i tifosi. In questo momento c’è grande passione ed entusiasmo, ed è piacevole condividerli”, ha dichiarato ai microfoni di Kickoff, sottolineando anche la solidità della società e il buon feeling interno: “Questa è una piazza seria e ciò facilita il mio lavoro”.

Il Frosinone, protagonista di un’ottima prima parte di stagione, può permettere ai tifosi di sognare, e lo stesso Alvini lo incoraggia: “È giusto che i tifosi sognino. Noi dobbiamo continuare a lavorare per dare il massimo”. Il tecnico ha anche fatto un paragone con la sua Fucecchio e il Palio cittadino, simbolo di passione e speranza continua.

Infine, nella sua ideale lettera a Babbo Natale, Alvini chiede serenità e salute per tutti, oltre alla possibilità di proseguire con attenzione e disciplina il percorso intrapreso: un viaggio che, al momento, sta facendo volare l’entusiasmo di tutta la piazza.