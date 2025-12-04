Coppa Italia, Lazio batte Milan 1-0 e va ai quarti: decide Zaccagni

La Lazio supera il Milan per 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie a un gol di Mattia Zaccagni al minuto 80, di testa su cross di Nuno Tavares. Una partita intensa e combattuta, con poche vere occasioni per i rossoneri e una difesa biancoceleste attenta a neutralizzare i tentativi di Leao, Rabiot e compagni. La squadra biancoceleste vola così ai quarti, mentre il Milan esce tra i rimpianti per le poche chance concretizzate.

