Cagliari, tegola Felici: rottura del crociato per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 4, 2025

Brutte notizie per il Cagliari e per Mattia Felici, ex Palermo, uscito dolorante al termine della sfida di Coppa Italia persa ai rigori contro il Napoli. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno confermato la diagnosi più temuta: rottura del legamento crociato del ginocchio.

Felici era entrato nei minuti finali al posto di Deiola e aveva avvertito il fastidio proprio allo scadere. Nonostante il dolore, il fantasista aveva stretto i denti e si era presentato al dischetto, colpendo la traversa nel suo rigore. Solo il giorno successivo gli accertamenti medici hanno chiarito la gravità dell’infortunio.

L’intervento chirurgico è programmato già nelle prossime ore. Per il Cagliari, che puntava sulla freschezza e sulla crescita del classe 2001, si tratta di una perdita pesantissima in vista del prosieguo della stagione.

Cagliari, tegola Felici: rottura del crociato per l'ex Palermo

