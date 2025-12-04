Coppa Italia: nessun gol nel primo tempo tra Lazio e Milan

Il primo tempo degli ottavi di Coppa Italia tra Milan e Lazio si chiude sullo 0-0 dopo una frazione combattuta, ricca di duelli fisici e poche vere occasioni da rete. La gara si accende subito: al 2’ Pavlovic rimedia un cartellino giallo per un intervento duro, mentre Guendouzi resta a terra dolorante ma riesce a proseguire.

La Lazio prova a rendersi pericolosa con Basic e soprattutto con Taty Castellanos, che al 12’ e al 22’ sfiora il vantaggio, fermato prima da un difensore e poi da Maignan, bravissimo al 33’ a deviare un tiro diretto all’angolino. I biancocelesti insistono anche con un gran destro di Basic dal limite, fuori di un soffio.

Il Milan alterna gioco lungo e combinazioni rapide, ma fatica a creare reali pericoli. Le chance rossonere sono limitate e la squadra di Pioli si affida soprattutto a ripartenze e calci piazzati. In un primo tempo caratterizzato da falli duri e pochi spazi, l’equilibrio resta totale: un solo tiro in porta per parte e ritmi bloccati fino al minuto 45+1, quando l’arbitro Guida manda le squadre negli spogliatoi.