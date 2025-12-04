Serie B, Juve Stabia-Bari 0-0: pari senza reti nel recupero della decima giornata. La classifica aggiornata

Al Romeo Menti finisce 0-0 una partita che lascia più rimpianti alla Juve Stabia e conferma la profonda crisi del Bari. I padroni di casa, reduci dal brillante pareggio con il Monza, partono forte e nel primo tempo vanno vicini al gol in più occasioni: Gabrielloni fallisce tre volte il bersaglio e due reti vengono annullate per falli in attacco.

Il Bari, reduce dal pesante 0-5 di Empoli e ancora scosso dal cambio in panchina tra Caserta e Vivarini, si presenta impaurito, schiacciato nella propria metà campo e incapace di ripartire. Nella ripresa i ritmi calano drasticamente, ma la Juve Stabia sfiora il vantaggio al 78’ con Mosti, che colpisce il palo con una conclusione velenosa.

L’unico tiro in porta del Bari arriva soltanto al 90’, troppo poco per una squadra che non segna da due partite e fatica a costruire gioco. Vivarini porta a casa il primo punto della sua gestione, ma il malessere offensivo dei pugliesi resta evidente. La Juve Stabia, invece, può recriminare per le occasioni sprecate in una gara ampiamente controllata.

La classifica aggiornata

Monza – 30

Frosinone – 28

Modena – 26

Cesena – 26

Venezia – 25

Palermo – 23

Empoli – 20

Catanzaro – 19

Juve Stabia – 19

Avellino – 19

Reggiana – 17

Padova – 17

Carrarese – 16

Entella – 15

Mantova – 14

Bari – 14

Sudtirol – 13

Spezia – 11

Sampdoria – 10

Pescara – 9