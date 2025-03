Europa League: la Roma rimonta il Bilbao, la Lazio vince in nove a Plzen. I risultati finali

Si sono appena concluse le partite delle ore 21 valide per gli ottavi di andata di Europa League. La Roma rende perfetta una bellissima serata, resa ancora più magica dalla coreografia di tutto lo stadio Olimpico. Infatti, i giallorossi vincono 2 a 1 in rimonta contro l’Atletico Bilbao, passato in vantaggio al 50′ con Inaki Williams. Al 56′ pareggia Angelino e, dopo l’espulsione di Alvarez all’85’, Shomurodov trova il gol vittoria al 94′. Anche la Lazio non delude e realizza un’impresa della Lazio sul campo del Viktoria Plzen: vantaggio biancoceleste firmato al 18′ da Romagnoli, a cui segue il pareggio siglato da Durosinmi al 53′. La gara si fa in salita per gli uomini di Baroni per via delle espulsioni di Rovella e Gigot, ma all’ultimo respiro Isaksen firma il gol vittoria. Quanto agli altri campi, l’Ajax perde in rimonta ad Amsterdam per 2 a 1 contro il Francoforte mentre l’Olympiakos perde 3 a 0 in casa del Bodo Glimt.

Di seguito i risultati finali:

VIKTORIA PLZEN-LAZIO 1-2 (18′ Romagnoli, 53′ Durosinmi, 90’+8 Isaksen)

ROMA-ATHLETIC BILBAO 2-1 (50′ I. Williams, 56′ Angelino, 90’+4 Shomurodov)

AJAX-FRANCOFORTE 1-2 (10′ Brobbey, 28′ Larsson, Skhiri)

BODO GLIMT-OLYMPIAKOS 3-0 (13′ Tzolakis, 45′, 55′ Hogh)