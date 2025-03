Conference League: tris Jagiellonia al Cercle Brugge, il Celje batte il Lugano. I risultati finali

Si sono appena conclusele partite delle ore 21 valide per gli ottavi di andata di Conference League. Il Rapid si fa raggiungere al 90′ e pareggia 1 a 1 contro il BB Luka, mentre il Lugano perde 1 a 0 contro il Celje. Tris pesante dello Jagiellonia contro il Cercle Brugge, mentre il Pafos vince in casa per 1 a 0 contro il Djurgarden.

Di seguito i risultati finali:

BB LUKA-SK RAPID 1-1 (34′ Beljo, 90′ rig. Vukovic)

CELJE-LUGANO 1-0 (23′ Svetilin)

JAGIELLONIA-CERCLE BRUGGE 3-0 (69′, 78′ rig. Pululu, 75′ Romanczuk)

PAFOS-DJURGARDEN 1-0 (65′ Tankovic)