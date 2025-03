Possanzini presenta Mantova-Juve Stabia: «Mi aspetto una partita tosta»

All’anti-vigilia della sfida contro la Juve Stabia, valida per la 29esima giornata di Serie B e in programma sabato 8 marzo, il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Sicuramente possiamo migliorare su molte cose, quello che non voglio è che manchi l’impegno e la volontà di fare quello che sappiamo fare bene e che anche a Frosinone abbiamo fatto nonostante il risultato finale non sia stato positivo. Abbiamo perso una partita in cui ci sono state più occasioni da parte nostra che loro e coi ragazzi in settimana abbiamo parlato e cercato di lavorare ancora di più su questo aspetto. Ai miei giocatori si può contestare tutto, anche i limiti tecnici, ma non che non diano tutto dal punto di vista della dedizione e del carattere. Credo che con il lavoro e quello che ci stiamo mettendo ci toglieremo delle soddisfazioni e raggiungeremo l’obiettivo che abbiamo in testa. Juve Stabia? Viene da due sconfitte di fila, ma in questo campionato così equilibrato non dico che sia la normalità, ma può capitare. Sono una squadra ben definita, di quelle che mi piacciono in più in questo campionato per quello che propone e per quello che fa, mi aspetto una partita molto tosta».