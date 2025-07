Escl. Irarragorri: «Amione? Esiste una clausola. Ricorreremo alla Fifa se…»

«Amione? Noi non abbiamo intenzione di privarci del giocatore. Ha un contratto ed è impegnato con noi. È chiaro poi che esiste una clausola rescissoria e, se questa venisse pagata, a quel punto non dipenderebbe più da noi. La clausola è molto chiara e, se mai il Palermo dovesse infastidire il giocatore, a quel punto dovremmo rivolgerci alla Fifa». Questo il pensiero, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, di Alejandro Irarragorri, patron del Santos Laguna e presidente del gruppo Orlegi che possiede e gestisce il club messicano, in merito alle voci di mercato che vorrebbero il Palermo interessato al difensore Bruno Amione.

TMW: “Sondaggio del Palermo per Amione”