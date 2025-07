Il Resto del Carlino: “Per Klinsmann Palermo in pole”

Il “lato A” dell’estate del Cesena si chiude ufficialmente questa sera, con il consueto appuntamento del Memorial Sirotti contro il Forlì. Come sottolineato da Il Resto del Carlino, l’amichevole allo stadio Morgagni segna la fine del ritiro ad Acquapartita, ma lascia aperti moltissimi interrogativi sulla rosa bianconera per la stagione 2025-26.

PORTA SENZA PADRONE – L’unica certezza tra i pali è rappresentata da Alessandro Siano. Tutto il resto è ancora in bilico. La situazione di Jonathan Klinsmann, finito al centro di una vera e propria asta, tiene banco. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la Cremonese – inizialmente interessata a Gollini – ha poi virato su Audero e potrebbe ora liberare Fulignati in direzione Empoli. Ma anche il Palermo resta alla finestra: i rosanero, nonostante abbiano già Desplanches e Gomis in rosa, sarebbero interessati allo statunitense, con contatti già ben avviati. Nel frattempo, non mancano voci di un possibile futuro all’estero o al Torino, qualora i granata decidessero di sostituire Milinkovic-Savic.

ALTERNATIVE SUL TAVOLO – Il direttore sportivo Fusco continua a monitorare varie piste. Il Resto del Carlino segnala Lezzerini, Bardi e Gori tra i nomi seguiti, ma nelle ultime ore è spuntato anche quello di Jesse Joronen. Il portiere finlandese, classe 1993, con esperienze importanti a Brescia e Venezia, è attualmente il profilo più in alto nella lista delle preferenze.

Il volto definitivo del Cesena, insomma, è ancora tutto da definire. E la porta è solo uno dei tasselli ancora da sistemare.