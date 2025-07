Palermo, Palumbo si presenta: «Qui per la svolta, darò tutto per questa maglia»

Antonio Palumbo si presenta ufficialmente ai tifosi rosanero. Il nuovo centrocampista del Palermo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in Valle d’Aosta, condividendo le sue prime impressioni sulla nuova avventura siciliana.

«È stata una trattativa lunga perché c’erano da sistemare un po’ di cose. Non vedevo l’ora di arrivare in una città così importante. Ho perso un po’ di condizione ma inizierò a stare meglio in 10-15 giorni».

Sul suo stile di gioco e la disciplina in campo, Palumbo ha aggiunto: «I troppi gialli? Cercherò di evitare ammonizioni inutili. I gol e gli assist spero crescano invece. Sono cresciuto con Maradona come idolo come ogni napoletano».

Grande entusiasmo per il nuovo ambiente: «La fiducia del mister mi responsabilizza. Palermo è sempre stata una squadra forte, venire a giocarci è sempre stata una soddisfazione. Lo sarà ancora di più adesso. Livello della squadra altissimo».

Riguardo al ruolo in campo, il calciatore ha spiegato: «Il ruolo per me non fa differenza. Sono a disposizione di Inzaghi e compagni. Darò il massimo in qualsiasi posizione. Non c’è stato bisogno di sentire nessuno per convincermi a venire. Il mio procuratore, Pocetta, mi ha parlato benissimo di tutto. La mia scelta l’avevo già presa un mese fa».

Sul suo legame con la Sicilia ha dichiarato: «A Trapani sono stato benissimo e sono contento di essere arrivato in Sicilia. Deve essere l’anno della mia svolta. Giocare davanti a tutte queste persone ti porta a dare sempre di più. Immagino cosa ci sarà arrivati a Palermo».

Infine, sulle aspettative personali e di gruppo: «Interessamenti di altre squadre? Non mi è interessato. La maglia numero 5 l’ho avuta in passato, mi hanno detto che qui è importantissima dato che l’ha indossata Corini. Eugenio l’ho sentito e mi ha detto che era contentissimo della mia scelta».

«Con la squadra ho ancora fatto poco ma le impressioni sono ottime. C’è da fare tanto lavoro. Il livello è altissimo. Immaginavo che una piazza così calorosa facesse sentire la vicinanza, spero di ripagarli in campo».