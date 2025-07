TMW: “Il Palermo dice no alla Cremonese per Desplanches”

Si è tanto parlato negli ultimi giorni della trattativa che potrebbe portare Sebastiano Desplanches a vestire la maglia della Cremonese. Sembrava quasi trovato l’accordo tra le due parti ma, secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore ci sarebbe stato un clamoroso dietrofront del club rosanero, che pare abbia detto no ad una cessione a titolo definitivo.

Il club di Viale del fante punta ancora sul giovane portiere, e vorrebbe mandarlo in prestito in Serie B, in una squadra che possa concedergli spazio per maturare e fare esperienza giocando. Ma la situazione resta comunque ancora in evoluzione, con il club lombardo che continuerà a seguire con attenzione l’estremo difensore rosanero.