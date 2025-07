TMW: “Sondaggio del Palermo per Amione”

Il Palermo continua a cercare rinforzi nel reparto difensivo. Il nuovo nome accostato ai rosanero, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è quello di Bruno Amione, Il difensore centrale, classe 2002, è attualmente in forze al club messicano del Santos Laguna, ma conosce bene il calcio italiano grazie alle esperienze passate in Hellas Verona, Sampdoria e Reggiana.

Il centrale di difesa, nonostante le difficolta avute in Italia in passato, resta comunque un profilo giovane, interessante e in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Infatti, stando a quanto riferito da Alessio Alaimo, i rosanero stanno seguendo con attenzione il giocatore, e sono pronti ad inserirsi in caso si aprissero spiragli per un trasferimento con condizioni favorevoli. Si tratterebbe comunque soltanto di un sondaggio esplorativo al momento, ma è comunque uno dei profili valutati per completare il reparto arretrato della squadra di Inzaghi.