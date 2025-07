Palermo, giornata in baita tra neve e risate

Il Palermo ha condiviso sui propri canali ufficiali un video che racconta la giornata di riposo vissuta venerdì 25 luglio dalla squadra nel cuore della Valtournenche. Dopo dodici giorni consecutivi di lavoro nel ritiro di Châtillon e tre amichevoli utili a testare la condizione fisica, i rosanero hanno goduto di una giornata libera voluta da mister Inzaghi.

Nel filmato, pubblicato su YouTube, si ripercorrono i momenti più suggestivi dell’escursione al Rifugio Guide del Plateau Rosa, a 3500 metri di altitudine, sul confine italo-svizzero. Tra neve estiva, nebbia e panorami mozzafiato, i calciatori del Palermo si sono rilassati e hanno rafforzato lo spirito di gruppo tra selfie, sorrisi e battute, in un clima disteso e familiare.

Un’occasione importante per ricaricare le energie in vista della seconda parte del ritiro, ma anche per costruire quell’identità collettiva che Filippo Inzaghi considera fondamentale. Il video, già molto apprezzato dai tifosi, è disponibile sul canale ufficiale YouTube del Palermo FC.