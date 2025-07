Di Marzio: “Palermo, lavori in corso per il nuovo portiere. Le ultime”

Il Palermo continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una rosa competitiva. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, una delle aree su cui il club sta riflettendo è il reparto portieri.

Attualmente in rosa c’è Alfred Gomis, ma la dirigenza rosanero vuole prendersi del tempo per valutarlo attentamente. Saranno il ritiro e le amichevoli precampionato – che si concluderanno attorno al 16 agosto – a offrire indicazioni decisive. Solo allora si deciderà se intervenire con l’acquisto di un nuovo primo o secondo portiere.

Nel frattempo resta caldo il nome di Jonathan Klinsmann, statunitense attualmente al Cesena. Ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti. In caso di chiusura dell’operazione da parte del Palermo, il Cesena avrebbe già individuato il possibile sostituto: Jesse Joronen, che potrebbe arrivare anche nel caso in cui Klinsmann non dovesse trasferirsi in Sicilia.