Giorgia sbarca in Sicilia e scrive “ArancinA”: Palermo approva e ringrazia

Giorgia è arrivata in Sicilia per il triplo appuntamento al Teatro Greco di Siracusa (stasera, il 26 e il 28 luglio) nell’ambito del suo tour estivo, e ha subito condiviso sui social un piccolo ma significativo omaggio all’Isola: una foto con in mano l’iconica specialità gastronomica siciliana.

L’artista romana ha infatti immortalato un arancin”o” gustato sul traghetto. Ma la vera sorpresa è arrivata con la didascalia: «ArancinA». Una scelta lessicale che ha scatenato l’entusiasmo dei palermitani, da sempre fedeli alla versione al femminile del celebre street food.

Mentre Siracusa si prepara ad accoglierla con il tutto esaurito, Palermo – almeno sul fronte gastronomico – si gode la sua piccola vittoria.