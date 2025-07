Empoli, UFFICIALE: fatta per Curto

Nuovo acquisto in casa Empoli. Il nuovo rinforzo difensivo del club toscano arriva da Como e si tratta del difensore centrale Marco Curto. Il classe ’99, nella scorsa stagione, ha vestito le maglie di Sampdoria e Cesena, collezionando con entrambi i club 15 presenze in stagione. Gli azzurri, con questo acquisto, mettono in chiaro le loro intenzioni per la prossima stagione, ovvero quelle di allestire una rosa competitiva con cui fare un campionato da protagonista.

Di seguito il comunicato con cui l’Empoli ha ufficializzato il giocatore:

«Marco Curto è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano classe 1999, arriva a titolo definitivo dal Como.»