Di Marzio: “Audero-Cremonese, in corso il completamento dei contratti”

La Cremonese è pronta ad accogliere il suo nuovo portiere, con il quale affronterà la prossima stagione di Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, pare siano in corso il completamento dei contratti per portare Emil Audero in grigiorosso, dopo che la trattativa dei lombardi con Gollini è sfumata.

Il portiere, classe ’97, ha disputato la seconda parte della passata stagione con la maglia rosanero. Proprio per questo, nelle ultime settimane, c’è stato un forte pressing del Palermo per riportare Audero in Sicilia. Adesso però, con l’estremo difensore a un passo dalla Cremonese, pare quasi certo che il futuro dell’ex rosanero sia ormai lontano da Palermo.