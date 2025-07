Frosinone, UFFICIALE: ecco il classe 2004 Lolic

Colpo in prospettiva per il Frosinone, che si aggiudica il cartellino dell’estremo difensore, classe 2004, Eldin Lolic. Il giovane portiere bosniaco arriva in gialloblu con un trasferimento a titolo definitivo. Il classe 2004 ha disputato la passata stagione con la maglia dello Sloboda, squadra che milita nel massima serie bosniaca. Arriva quindi un nuovo volto nel campionato cadetto, con tanta voglia di mettersi in mostra e farsi apprezzare.

Questo il messaggio del club:

“Frosinone Calcio comunica di essersi assicurata le presentazioni sportive del calciatore Eldin Lolic. Il portiere classe 2004 arriverà a titolo definitivo.”