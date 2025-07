Padova, salta per maltempo l’amichevole con la Dolomiti Bellunesi

Settimana sfortunata in casa Padova. I biancoscudati, dopo l’annullamento del match di amichevole in programma per mercoledì contro la Turris, sono stati costretti ad annullare anche il secondo test della settimana, quello contro la Dolomiti Bellunesi. La partita, in programma per domani, sabato 26 luglio alle ore 16:00, è stata cancellata a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona del ritiro del club veneto, rendendo il campo impraticabile e mettendo a rischio la sicurezza di giocatori e staff. Le due società hanno quindi deciso, di comune accordo, di annullare l’incontro.

Questo il comunicato del club veneto:

“Calcio Padova e Dolomiti Bellunesi SRL informano che, a causa del maltempo abbattutosi per tutta la giornata di oggi e le previsioni non favorevoli della giornata di domani, le due società hanno deciso di annullare l’amichevole in programma domani alle ore 16 nel campo di Sottocastello di Pieve di Cadore.”