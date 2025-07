Bari, trattativa in corso per Partipilo

Continuano ad essere accostati nomi nuovi al Bari, che è in cerca di rinforzi in attacco. Il nuovo nome che circola negli ultimi giorni è quello di Anthony Partipilo, attaccante esterno attualmente in forze al Parma. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe in corso una trattativa tra i due club, per cercare di trovare un accordo e portare in Puglia il classe ’94.

Partipilo ha una grande esperienza nel campionato cadetto. Ha infatti già affrontato questa serie, indossando le maglie di Frosinone, nella scorsa stagione, e Parma, nella stagione che portò il club emiliano in Serie A. Sarebbe quindi un innesto importante per i galletti, che puntano fortemente a costruire una squadra competitiva per provare ad essere protagonisti nel prossimo campionato di Serie B.