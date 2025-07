Tuttosport: “Hernani-Palermo. Pescara-Lapadula, le trattative del giorno in Serie B”

Un nuovo nome per il centrocampo del Palermo: si tratta di Hernani, 31 anni, centrocampista brasiliano attualmente al Parma, che ha già lavorato con Filippo Inzaghi nella sua esperienza alla Reggina. L’operazione ha preso quota dopo i primi contatti tra le due società nei giorni scorsi e potrebbe registrare sviluppi concreti nei prossimi giorni.

Il profilo del brasiliano – che garantisce esperienza e inserimenti – piace all’allenatore rosanero, che ne conosce bene le caratteristiche. Hernani ha chiuso l’ultima stagione con 25 presenze, 4 gol e 3 assist in Serie B. Il suo contratto con il Parma è in scadenza nel 2025, ma il club emiliano è disposto ad ascoltare offerte.

Escl. Ag. Hernani: «Stima Inzaghi e lavorerebbe ancora con lui. La prossima settimana…»

Gomis tra i pali, ma si valuta Klinsmann

Nel frattempo, tra i pali, Inzaghi ha deciso di puntare su Alfred Gomis, al rientro da un lungo infortunio. Il portiere sta ricevendo fiducia nel ritiro, ma il club tiene d’occhio Jonathan Klinsmann, 28 anni, attualmente al Cesena. Il figlio dell’ex attaccante della Germania rappresenta un’alternativa nel caso in cui dovessero emergere nuove esigenze in porta.

Gli altri movimenti dalla Serie B

Nel resto della Serie B, il Pescara sogna il colpo Lapadula. La trattativa si è sbloccata grazie all’apertura dello Spezia a una buonuscita per liberare l’attaccante. In caso di intesa, il club abruzzese sarebbe pronto a offrirgli un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Il Mantova ha ufficializzato l’acquisto di Valerio Mantovani dall’Ascoli: per il centrale, contratto triennale. Si attende anche lo sblocco della trattativa per il giovane Fellipe Jack, difensore italo-brasiliano del Como.

Intanto, l’Empoli ha chiuso per Marco Curto (ex Como) e ha avviato una trattativa con la Juventus Next Gen per il terzino Brando Moruzzi, protagonista della promozione in B con il Pescara.